Граждани се събраха на протест срещу еврото пред сградата на Община Шумен. Протестът бе организиран в социалните мрежи.

Присъстващите скандираха "Не на еврото", след което от токнолони бе пуснат химнът на Република България и песен за капитан Петко воевода и други патриотични песни. Протестиращите носеха плакати с надпис: "Не храни прасето с твоите пари" и "Искаме си лева".

Протестът бе охраняван от полицията. Ограничено бе движението по централния булевард "Славянски", в района на административната сграда на Община Шумен.

Протестът не е обявен предварително, каза по-рано секретарят на Община Шумен Христо Павлов.

Протестиращите се отправиха на шествие в ценралната част на Шумен.

Шуменци протестираха и вчера против приемането на еврото пред сградата на областната администрация.