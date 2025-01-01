Тийнейджъри вилняха в блок във Велико Търново, съобщиха от полицията.

На 17 декември групата младежи са нарушили обществения ред във входа на жилищния блок.

Установени са група момичета и момчета, които са отправяли ругатни и неприлични изрази към живущите там.

На двама от тях е съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство.

На 18 декември на единия е наложена глоба от 200 лв. и 80 часа обществено полезен труд за срок от 6 месеца, а на другия глоба в размер на 300 лв. и 80 часа обществено полезен труд.