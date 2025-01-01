От 19 декември полицията разполага допълнителни екипи на входовете и изходите на столицата заради очаквания интензивен трафик около празниците. В столичната дирекция на МВР са планирани дейности, за да се осигури движението около големите търговски цнтрове, ще бъдат разположение екипи на полицията, които да контролират пътното движение и да подпомагат трафика около търговските цнтрове. Това стана ясно на брифинг на "Пътна полиция".

От началото на седмицата в цялата страна се проверяват шофьирите за употреба на алкохол и наркотици. Само от понеделник, за 4 дни, има над 150 случая на употребили алкохол и наркотици.

От днес, във връзка с очаквания трафик около празниците, ще има действия за ограничаване на товарното движение. На 23 и 30 декември ще има забрани за тежкотоварни камиони над 12 тона. Ще бъде ограничено движнието между 12 и 20 ч. вечерта на всички магистрали. А на 4 януари забраната за движение на камиони ще бъде в посока София. Това се прави, за да се облекчи очаквания трафик от леки автомобили.

Очаква се трафикът да се засили още от петък, 19 декември, съобщиха от полицията, но най-интензивен се очаква да бъде в последния работен ден - 23 декември.

На брифинга съобщиха още, че на Аспаруховия мост във Варна е поставена нова камера и уточниха, че не измерва скорост, а следи трафика за предстоящо обследване на моста и последващия му ремонт през следващата година.