Хиляди потребители съобщиха за затруднения с достъпа до популярната онлайн платформа за игри Roblox в четвъртък, 18 декември, предаде The Economic Times.

Според данни на DownDetector.com проблемите са започнали да се появяват около 20:00 ч. българско време, като над 16 000 потребители са подали сигнали за бъгове. Почти половината от тях са заявили, че не могат да осъществят достъп до Roblox.com. Играчите са срещали съобщения за грешка, включително прословутия код за грешка 9007, който им е попречил да влязат в профилите си и да се присъединят към игри.

Roblox, която има близо 83 милиона активни потребители дневно, позволява на геймърите да създават и да играят игри, разработени от други потребители.