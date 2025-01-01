Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем е разпоредила спирането на жребия за зелени карти по нареждане на президента Доналд Тръмп, като заяви, че той е позволил на заподозрения за стрелбите в университета „Браун“ и Масачузетския технологичен институт (MIT) да влезе в САЩ.

Клаудио Невеш Валенте, португалски гражданин, първоначално е влязъл в САЩ със студентска виза през 2000 г., а по-късно е станал постоянно пребиваващ през 2017 г., съобщи началникът на полицията в Провидънс, щата Род Айлънд, Оскар Перес. На 18 декември Валенте е открит мъртъв вследствие на самоубийство.

"Този отвратителен човек никога не е трябвало да бъде допускан в нашата страна", написа Ноем в платформата "Екс".

Тръмп отдавна се противопоставя на визовия жребий, пише The Guardian. Обявлението на Ноем е поредният пример за използване на трагедия с цел прокарване на цели в имиграционната политика.