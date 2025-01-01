Най-старият индекс на Българска фондова борса (БФБ) SOFIX нарасна днес с 0,39 на сто до 1143,28 пункта, пробивайки границата от 1140 пункта за първи път от средата на 2008 година. За последно индексът на сините чипове е бил над това равнище на 30 юни 2008 година, когато е възлизал на 1153,9 пункта. В началото на юни тази година SOFIX премина границата от 1000 пункта за първи път от 17 години, като от тогава до сега продължава да върви във възходяща посока.

Индикаторите BGREIT и BGTR30 добавиха 0,29 на сто и 0,17 на сто до съответно 229,93 пункта и 985,27 пункта. BeamX записа ръст от 0,34 на сто до 114,68 пункта, докато единствено BGBX40 остана на негативна територия днес, отстъпвайки с 0,30 на сто до 200,72 пункта.

Оборотът на основен пазар на БФБ достигна 3,62 млн. лева, докато на алтернативен пазар бяха сключени сделки за 2,75 млн. лева. На пазар "Бийм“ оборотът възлезе на 17 177 лева, а на сегмента MTF BSE International бе регистриран оборот от 67 692 лева.

Най-много сделки днес бяха сключени с акции на "Софарма“ АД. В рамките на 57 трансакции инвеститорите прехвърлиха 73 926 лота, реализирайки оборот от 205 233 лева. Книжата на компанията поевтиняха с 0,43 на сто до 2,79 лева за брой.

Акциите на "Българска фондова борса“ АД поскъпнаха с 0,93 на сто до 10,8 лева за брой, като това се случи след 29 сделки за 2850 лота, оформили оборот от 30 690 лева.

Книжата на "Телематик интерактив България“ АД поскъпнаха днес с 4 на сто до 20,8 лева за брой, докато тези на "София комерс-заложни къщи“ АД поевтиняха с 5,52 на сто до 4,96 лева за брой.

Оборот от 2,13 млн. лева бе записан след 3 сделки за общо 51 лота от емисията на "ВФ Алтърнатив“ АД. Книжата на дружеството поевтиняха с 5 на сто до 41 800 лева.