В село Дорково, близо до Пазарджик, се намира Природонаучният музей Плиоценски парк, където може да бъде видян 4-метров мастодонт. Най-богатото находище на останки от мастодонта от вида Ананкус Арвернензис в света е точно в ракитовското село, което е и едно от най-богатите на фосилни на животински останки ранноплиоценски находища в Европа, разказва БГНЕС.

Находището край село Дорково е широко известно между палеонтолозите в Европа. То се приема за един от основните „Репери“, маркиращи началото на Плиоцена в Източна Европа. По време Плиоценската епоха тези райони от страната са били обитавани от животни преди около 5 до почти 2,5 милиона години.

В кръглата зала в музея може да бъде видян 4-метров мастодонт от рода Ананкус Арвернензис, показваща в реален размер най-величествения представител от онова време. Скулптурата на мастодонта е сегашна реставрация на това как е изглеждал тогавашният слон.

За сравнение познатите в наше време слонове тежат средно около 4 тона, а праисторическите представители са тежали между 7-8 тона. Скулптурата съчетава изкуство и наука, а ефектът е поразителен – „влизаш и виждаш едно грамадно хоботно животно, което е почти живо пред теб“, описва го проф. Николай Спасов от БАН.

По време на палеонтологическите разкопки през 1985-1987 година край Дорково са намерени костни останки от над 30 вида гръбначни животни, над 600 кости на едри бозайници - мастодонти, редки древни маймуни, примитивни коне (хипариони, елени, носорози, тапири и др.), а също множество останки от гризачи и насекомоядни бозайници.

Местният учител Манол Чолев още през 30-те години на миналия век пръв обръща внимание на находките, но чак през 80-те години започват да се извършват разкопки. Тогава фосилното находище е преоткрито от геолози. По време на сериозните палеонтологични българо-френски разкопки през 1985-1987 година и откриването на костите находището и селото стават известни както в България, така и по света.

През този период са намерени и други видове животни, от които е и двурогият носорог, тапира, маймуни от това време, конете и други животни.

Други интересни места, които могат да бъдат видени в района на село Дорково, са крепостта Цепина, Марковите скали, Велинград, пещера Лепеница, църква костница „Света Неделя“ в Батак, базиликата в местност „Николица“ и Ракитово.