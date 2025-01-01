От следващата учебна година в Австрия се въвежда задължително посещаване на лятно училище за деца и младежи без достатъчни познания по немски език. Това обяви лидерката на партията "НЕОС - Нова Австрия" и министър по европейските и международните въпроси Беате Майнъл-Райзингер в предаването "Летни разговори" по австрийската телевизия, поредица от интервюта по актуални вътрешно- и външнополитически теми с ръководителите на парламентарно представените партии. За ресора образование в правителството отговаря министър от НЕОС.

Летни училища съществуват от няколко години, но досега посещаването на двуседмичното обучение по време на 2-месечната лятна ваканция бе доброволно. За ученици с извънредни нужди от подкрепа по немски език посещаването на лятно училище по този предмет става задължително от учебната 2025/2026 година. Това е заложено в програмата на правителството, в която "реформата и по-нататъшното развитие" на лятното училище има за цел увеличение броя на участниците, като се насърчават целодневни програми.

Според НЕОС в Австрия има 48 450 ученици с извънредни нужди, които посещават специални класове или курсове за подпомагане на изучаването на немски език през учебната година, съобщава ежедневникът "Кронен цайтунг" в интервю с Майнъл-Райзингер. По-голямата част от тях - близо 20 000 ученици, са във Виена, следвани от Горна Австрия с около 8600 и Долна Австрия с около 5500. На последно място е Бургенланд със 712 ученици.

Според официални данни на Министерството на образованието, науката и научните изследвания, пише сайтът на радиото и телевизията, тази година летните училища отбелязват рекорден брой участници - почти 40 000 деца и младежи се възползват от предлаганите във всички федерални провинции помощни средства за учене през последните две седмици от ваканцията. Образователното министерство съобщава, че на 787 места в цяла Австрия работят над 4800 учители. От тях 3200 са редовни учители, а около 1600 са стажанти, които могат да си запишат тези часове като задължителна практика в рамките на педагогическото си образование.