Иван Караджов от Варна отбеляза на 15 юни своя 103-ти рожден ден и бе поздравен в дома си от екипа на Дирекция „Социални дейности“ в Община Варна.

Мъжът е един от най-възрастните потребители на Проект „Иновативни здравно-социални услуги в домашна среда в Община Варна“.

Роден на 15 юни 1923 г. в село Рогачево, той има двама братя, като с по-големия са заедно на фронта през Втората световна война. След службата си в Пирот, Хърватско и Нови Сад се установява във Варна, където работи различни професии, а през последните си трудови години е моряк на малки кораби, съобщиха от Общината.

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Екипът на проекта отправи най-сърдечни пожелания към г-н Караджов за здраве, спокойствие и още много щастливи мигове, заобиколен от грижа и уважение. Неговият 103-ти рожден ден е повод всички ние да отдадем заслужено признание на поколенията, изградили съвременното ни общество със своя труд, упоритост и отдаденост.

Неговата впечатляваща възраст е повод не само за празник, но и уважение към хората, които със своя жизнен път оставят следа в обществото. Повече от век живот, изпълнен с труд, житейска мъдрост и достойнство, превръща г-н Караджов в истински пример за поколенията, споделят от дирекцията „Социални дейности“.

Иван Караджов е потребител на услугите по Проект „Иновативни здравно-социални услуги в домашна среда в Община Варна“, реализиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Основната цел на проекта е да осигури равен и навременен достъп до качествени и устойчиви здравно-социални услуги, ориентирани към индивидуалните потребности на хората, включително възрастни лица и хора с увреждания, нуждаещи се от подкрепа в домашна среда.

До момента от услугите по проекта са се възползвали 464 лица чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се възрастни хора и лица с увреждания в невъзможност за самообслужване.

Предстои разширяване на дейностите чрез стартиране на иновативни дистанционни услуги - телекеър, които чрез умни устройства дават възможност на потребителите да живеят самостоятелно и безопасно в собствените си домове.

Основните функции на услугата включват мониторинг в реално време - измерване на жизнени показатели като сърдечен пулс, кръвно налягане и телесна температура, спешно известяване, локализация и други.

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От услугата ще могат да се възползват още 56 потребители по проекта. Новите технологични решения ще допринесат за по-голяма сигурност, независимост и своевременна подкрепа за нуждаещите се лица в домашна среда.

Историята на Караджов показва колко важно е възрастните хора да получават необходимата грижа, внимание и подкрепа, за да продължат да живеят достойно и спокойно в своя дом. Проектът е пример за успешно съчетаване на социални и здравни услуги, насочени към подобряване качеството на живот и социалното включване на хората от уязвимите групи.