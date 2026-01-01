България бе избрана с убедително мнозинство за член на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО с мандат 2026-2030 г., съобщиха от Министерството на културата.

Изборът се проведе в рамките на 11-ата сесия на Общото събрание на страните по Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство в Париж, в която участие взе министърът на културата Евтим Милошев.

В изказването си пред форума той подчерта приноса на страната ни в дейността на ЮНЕСКО и ангажимента да бъдем активен и конструктивен член на Комитета. В годината, в която отбелязваме 20 години от ратификацията на Конвенцията от страна на България, този успех е свидетелство за доверието към страната ни в областта на опазването на нематериалното културно наследство и признание за експертизата и опита, които споделяме с нашите партньори.

До момента България има 9 елемента, вписани в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство, сред които са нестинарството, кукерският фестивал „Сурова (Сурва)“, мартеницата, гайдата и т. н.

В рамките на посещението си в централата на ЮНЕСКО министър Милошев се срещна с генералния директор проф. Халед Ел-Енани. От името на министър-председателя Румен Радев той му връчи официална покана да посети България по повод отбелязването на 70-тата годишнина от членството на страната ни в световната организация. +

„Уверявам Ви, че България ще остане завинаги в сърцето Ви. Гостоприемството е обща черта на България и Египет“, каза Евтим Милошев. Двамата отбелязаха и друг общ факт – преди да заемат сегашните си длъжности, и двамата са били министри на туризма в своите държави. В контекста на провеждащото се световно първенство по футбол се оказа, че Милошев и Ел-Енани имат и общ любим футболист – Мохамед Салах.

По време на срещата бе акцентирано върху дългогодишния активен и конструктивен принос на България в ЮНЕСКО. Министър Милошев препотвърди последователния ангажимент на страната ни към целите на организацията и изрази пълна подкрепа за новия ѝ екип. Генералният директор Ел-Енани изтъкна важността на Конвенцията от 2003 г. за опазване на нематериалното културно наследство, насочена към съхраняване на живото наследство и сближаването между народите. Той добави, че целта на организацията е да не бъде подвластна на граници, а да допринася за мира.

Министър Милошев проведе срещи и с новоназначения помощник-генерален директор с ресор „Култура“ Найеф Ал Файез, с директора на Центъра за световно наследство Лазаре Елунду Асомо, както и с Мария Габриел, помощник- генерален директор с ресор „Комуникации и информация“.