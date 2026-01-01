Тези 3,8 млрд. евро не са за безконтролно харчене, а те са ликвидната застраховка за стабилността на България. Това заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова при обсъждането на второ четене на промените в т.нар. удължителен закон за бюджета, които предвиждат възможност Министерският съвет да поеме нов държавен дълг в размер до 3,8 млрд. евро (3 на сто от прогнозния БВП).

По време на дебата Асен Василев ("Продължаваме промяната") коментира, че големият проблем е, че все още няма разчет точно как ще се разходват средствата от този дълг, който правителството има намерение да вземе. Мартин Димитров от "Демократична България" (ДБ) посочи, че ДБ е против този законопроект, защото няма единна версия защо се взема този кредит. Няма разчети за тези 7,4 на сто дефицит, за какъвто твърди министърът на финансите Гълъб Донев, посочи той.

Всъщност не се предоставят данни в писмен вид, но данни са предоставени, каза в отговор заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Тя обясни, че гласуването на възможност да се изтеглят 3,8 млрд. евро не означава, че ще бъде изтеглена цялата сума и незабавно изхарчена. Да се представя максимално разрешеният размер на финансирането като автоматично поемане на целия дълг е политическа интерпретация, а не е финансов факт, коментира тя.

Относно варианта да се изчака с тегленето на дълг след приемането на бюджета за 2026 г. в края на юли, Петкова обясни, че международните финансови пазари традиционно са с понижена активност през август. Ако държавата отложи осигуряването на финансиране до последния момент, съществува риск от по-висока цена на дълга и по-неблагоприятни финансови условия. Отговорната финансова политика изисква осигуряването на ресурс предварително, а не когато ликвидният проблем вече е настъпил, посочи заместник-министърът на финансите.

Август месец, когато фискалният резерв, изключвам Сребърния фонд, ще бъде отрицателна величина, кой ще се обърне тогава към пенсионерите, към лекарите, към младите майки, за да им каже, че бюджетът не разполага с достатъчно ликвидност, за да бъдат изплатени пенсии, заплати и социални плащания, попита Людмила Петкова.

Асен Василев посочи, че и да не вземем този заем, тези плащания са приоритизирани в закона. По думите му най-много да се забавят капиталови плащания.