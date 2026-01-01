Нарастващият туристически интерес към волиерата за лешояди в местността Каракютюк в Природен парк „Сините камъни“ налага посетителите да бъдат особено внимателни, за да не безпокоят птиците, които се подготвят за живот в дивата природа. Това каза за БТА екологът Ивелин Иванов, който е директор по природозащитата на дружеството „Зелени Балкани“. Той организира и координира природозащитните дейности на дружеството. Работи по консервационни програми и проекти на организацията за редки и застрашени видове птици.

Адаптационната волиера край Сливен е изградена преди близо 20 години по модел, заимстван от успешни програми за възстановяване на лешоядите във Франция. Тя е една от четирите подобни волиери в Стара планина и служи за подготовка на птици, които впоследствие се освобождават в природата.

„Това не е зоопарк. Вътре живеят диви птици, които трябва да запазят инстинктите си за живот на свобода“, подчерта Иванов. По думите му прекомерното доближаване на посетители до волиерата предизвиква силен стрес у птиците. Те се опитват да отлетят, блъскат се в мрежата и могат да се наранят. В практиката на програмата има случаи на птици със счупени крила или повредено оперение, което намалява шансовете им за успешно оцеляване след освобождаването.

От „Зелени Балкани“ призовават туристите да наблюдават лешоядите от специално изграденото укритие, разположено на около 200 метра от волиерата. От там птиците могат да бъдат наблюдавани без да бъдат обезпокоявани, особено ако посетителите разполагат с бинокъл или зрителна тръба.

По думите на Иванов интересът към мястото е голям и всъщност е част от първоначалната идея на проекта – да привлича природолюбители и да подпомага развитието на туризма в района. Важно е обаче да бъде намерен баланс между желанието на хората да видят отблизо редките птици и необходимостта те да бъдат подготвени за самостоятелен живот в природата.

До волиерата има площадка за подхранване, известна като ресторант за лешояди, където регулярно се изнасят трупове на умрели животни. Освен освободените птици, от храната се възползват и диви лешояди от целия регион, както и други редки видове. Според Иванов площадката е допринесла и за увеличаването на популацията на царския орел в района.

В момента във волиерата са настанени два белоглави, един черен и един брадат лешояд. Обикновено обаче през нея преминават между 10 и 30 птици. Само преди няколко седмици са били освободени пет черни и шест-седем белоглави лешояда, завършили адаптационния си период.

Край площадката за подхранване се събират птици от популацията на Източна Стара планина, която включва над 100 белоглави и около 20 черни лешояда. В отделни случаи на едно място могат да бъдат наблюдавани до 60-70 птици.

Миналата година силна буря почти унищожава волиерата край Каракютюк, като част от конструкцията е преместена на метри от първоначалното ѝ място. С помощта на дарители тя е възстановена и вече е с изцяло метална конструкция, посочи екологът.

Според Иванов бъдещето е в съчетаването на природозащитата и устойчивия туризъм. Една от идеите е на мястото да бъдат монтирани стационарни зрителни тръби с голямо увеличение, които да позволяват на посетителите да наблюдават птиците от безопасно разстояние, без да се нарушава спокойствието им.

По думите му идеята за адаптационните волиери е заимствана от успешната френска практика за възстановяване на лешоядите, започнала преди повече от 40 години. В България подобни съоръжения са изградени преди около 17-18 години в Сливен, Котел, Врачанския Балкан и Централен Балкан.

В тях се настаняват птици, които пристигат от спасителни центрове, зоопаркове или от дивата природа в страни като Испания и Франция. Те престояват средно около година, за да свикнат с околната среда и да изградят привързаност към района, преди да бъдат освободени. Първоначално програмата е насочена към белоглавия лешояд, а през последните години обхваща и черния лешояд. Работи се и по възстановяването на брадатия лешояд.

Освен адаптационна функция, волиерата и съпътстващата я площадка за подхранване привличат диви птици от целия Балкански полуостров. В района са регистрирани лешояди от Сърбия, Хърватия, Гърция, Израел и други държави.

През тази година в района на Котел бяха регистрирани случаи на отравяне на черни лешояди, при които загинаха няколко птици. Според Ивелин Иванов сред тях са били и две млади двойки, които са се подготвяли за размножаване. По думите му инцидентът е оказал негативно влияние върху усилията за възстановяване на вида в региона. Разследването по случая продължава.