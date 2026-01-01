Посолството ни в Скопие благодари на всички български институции, организации и граждани, които изразиха своята подкрепа за мисията в "настоящите особено трудни условия".

"Подкрепяме и правото на мирен граждански протест като фундаментално право във всяко действително демократично общество.

Същевременно, най-настоятелно молим да не бъде предизвиквано блокиране на ГКПП или пътища между България и Северна Македония.

Интересът на нашата държава изисква да бъдем отворени към своите югозападни съседи, да провокираме запознаването им със съвременната българска култура, да насърчаваме контактите между отдавна разделени семейства, да задълбочаваме икономическото сътрудничество и търговията", пишат от Посолството ни в Скопие.

Българските евродепутати с обща позиция в ЕП за палежа на коли в Скопие, настояват за незабавни действия

"Това е най-добрият начин да се противопоставим на омразата. Само така ще припомним на нашите съседи колко сме близки и какви са ползите не само от общата ни история, но и от общото ни бъдеще в Обединена Европа.

Изразът на недоволството и загрижеността на българското общество от случващото се в Скопие следва да има конструктивен и европейски характер", пишат още от посолството.

Оттам обръщат внимание на определени медии и общественици в Северна Македония, че е несъстоятелно и непродуктивно да определят български организации като „анти-македонски“ поради различни оценки и възгледи за състоянието на двустранните отношения и политиката на властите в Скопие.

"Плурализмът е характерна особеност на демокрацията и проявата му не е насочена „срещу“ когото и да било, а цели отварянето на междуобществен диалог като предпоставка за изграждане на сходни наративи и разбиратество", пише Желязко Радуков, посланик