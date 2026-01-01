Българските членове на Европейския парламент излязоха днес със съвместна декларация, с която осъдиха остро палежа на два дипломатически автомобила пред посолството на България в Скопие на 15 юни и определиха нападението като акт на агресия, застрашаващ сигурността на дипломатическата мисия. В декларацията те призоваха властите в Република Северна Македония да предприемат незабавни действия за установяване на извършителите и евентуалните подбудители, като посочиха, че случаят не трябва да бъде разглеждан като изолиран криминален инцидент.

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Евродепутатите заявяват, че нападението е част от по-широк проблем, свързан с прояви на враждебност и език на омразата срещу българи и български институции в страната, и настояват за по-решителна реакция от страна на институциите в Скопие.

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В кулоарите на Европейския парламент в Страсбург български евродепутати от различни политически групи се обединиха около това, че европейската перспектива на Северна Македония зависи от изпълнението на поетите ангажименти, върховенството на закона и подобряването на отношенията с България. В коментари пред БТА днес в ЕП, където се гласуваха докладите на Европейската комисия относно напредъка на страните от Западните Балкани по пътя към ЕС, те посочиха, че София подкрепя европейската интеграция на съседната държава, но очаква конкретни действия по договорените условия.

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Евродепутатът Андрей Ковачев (ЕНП/ГЕРБ) заяви, че използването на България като аргумент за липсата на напредък на Северна Македония по европейския път е пагубно. Той посочи, че страната не изпълнява ангажиментите си от европейската преговорна рамка, сред които са включването на българите в Конституцията и изпълнението на договорите с България и Гърция. Според Ковачев премахването на езика на омразата, недискриминацията и промени в образователната система са ключови за подобряване на двустранните отношения. По думите му използването на антибългарски послания за вътрешнополитически цели създава среда, в която могат да се стигне до прояви като нападението срещу българската дипломатическа мисия.

Кристиан Вигенин, евродепутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП, заяви, че Северна Македония може да започне преговори за членство в Европейския съюз веднага след приемането на договорените конституционни промени, като подчерта, че България не налага вето, а настоява за изпълнение на вече поети ангажименти. По думите му нашата страна има интерес съседната държава да стане член на ЕС, но не може да подкрепи присъединяване на държава, която демонстрира враждебно отношение към България.

Евродепутатът от групата на Европейските консерватори и реформисти/"Има такъв народ" Ивайло Вълчев коментира, че според него властите в Скопие поставят акцент върху теми, свързани с идентичността и езика, за да отклонят вниманието от други важни въпроси като върховенството на закона, корупцията и реформите. Той заяви, че защитата на българския интерес е свързана с отстояването на европейските принципи, а не с националистически подход.

Илхан Кючюк от "Обнови Европа"/ДПС посочи, че българският национален интерес и европейските критерии в случая със Северна Македония съвпадат. Според него европейската интеграция не може да се разглежда като автоматичен процес, а изисква реални резултати в областта на върховенството на закона, независимостта на съдебната система, борбата с корупцията и защитата на основните права. Той подчерта, че защитата на правата на българите, борбата с езика на омразата и изпълнението на международните ангажименти са част от европейските стандарти.

Петър Волгин от ЕСН/"Възраждане" заяви, че според него Северна Македония не предприема действия за подобряване на отношенията с България, а напротив – допринася за тяхното влошаване. Той подчерта, че всички държави, стремящи се към членство в ЕС, трябва първо да покрият установените критерии.