Президентът Илияна Йотова коментира пред журналисти инцидента, при който бяха подпалени дипломатически автомобили на посолството на България в Скопие и го определи като "безпрецедентен".

Запалиха коли на българското посолство в Скопие, арестуваха 44-годишен мъж (СНИМКИ/ВИДЕО)

Йотова изрази надежда, че евродепутатите ще намерят време да споделят за вчерашния инцидент, при който бяха подпалени два от дипломатическите автомобили на посолството на Република България в Скопие. "Безпрецедентен инцидент, подпалването на дипломатически автомобили - това е посегателство срещу българската държава, аз лично го приемам като посегателство срещу България", каза президентът.

Припомняме, че на 15 юни стана ясно, че полицията в Скопие е арестувала 44-годишен мъж, за когото има обосновани подозрения, че е извършителят, запалил двата дипломатически автомобила пред българското посолство, съобщиха от МВР в Северна Македония. Според първоначалната информация, нападателят е залял и подпалил автомобил, след което огънят е обхванал и друг паркиран наблизо автомобил. След инцидента лицето е избягало от местопроизшествието.

По-късно премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски осъди случилото се пред българското посолство в Скопие. Инцидентът се случва в чувствителен момент за отношенията между Северна Македония и България, поради което се очаква случаят да бъде разгледан със специално внимание от органите за сигурност.

Президентът Йотова коментира и напредъка на Северна Македония за еврочленството. Европейският парламент в Страсбург днес ще дебатира и утре ще гласува доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя ѝ към Европейския съюз.

"Следващите 2 дни ще бъдат изключително важни, имам тревожни сигнали от моите колеги евродепутати, че в последния момент в зала ще се опитат да премахнат един от текстовете, който се отнася директно към работата на съвместната комисия, която работи вече няколко години според член 12 по договора за добросъседство и да обезсмислят нейната работа и нейните заключения в бъдеще. Силно се надявам да се прояви разум, защото този въпрос е част от протокола, който е част от преговорната рамка", обясни тя.

Йотова коментира и очакваното споразумение между САЩ и Иран. "За разлика от други лидери, аз искам да съм малко по-предпазлива, докато не видим окончателния текст на споразумението. За мен е изключително важно час по-скоро Ормузкия проток да бъде пуснат", каза президентът и припомни, че след споразумението ще има минимум 60-дневен период на преговори.

"Тази война влезе в дома на всеки гражданин по целия свят. Ние всички сме заинтересовани от това примирието да бъде трайно с всички гаранции за двете страни", завърши тя.