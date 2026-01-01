Полицията в Скопие е арестувала 44-годишен мъж, за когото има обосновани подозрения, че е извършителят, запалил двата дипломатически автомобила пред българското посолство днес, съобщават от МВР в Северна Македнония.

Мъжът, с инициали И. Д., е от Скопие и в момента се намира в полицейското управление, предава кореспондентът на БТА Маринела Величкова.

Запалиха коли на българското посолство в Скопие, арестуваха 44-годишен мъж (СНИМКИ/ВИДЕО)

„Открити са и дрехите, които лицето е носело по време на престъплението.

БГНЕС

В координация с компетентния прокурор се предприемат мерки за пълно изясняване на случая, след което срещу лицето ще бъдат повдигнати съответните наказателни обвинения по спешно производство”, се казва в съобщението на МВР.