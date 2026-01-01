Временно управляващият посолството на Република Северна Македония в София бе извикана днес в МВнР във връзка с извършения на 15 юни 2026 г. палеж на два български дипломатически автомобила, намиращи се пред официалния вход на мисията ни в Скопие, съобщиха от Министерството на външните работи.

МВнР най-остро осъжда палежа на дипломатически автомобили на посолството на България в Скопие

Заместник-министърът на външните работи Христо Полендаков подчерта, че страната ни осъжда най-остро този безпрецедентен в двустранните ни отношения демонстративен акт на агресия, поставящ под риск както здравето и живота на служителите на българското посолство, така и на жителите на столицата на Северна Македония, които са се намирали в близост по време на атаката. България отчита изявленията на официалните институции в съседната държава и бързите действия на компетентните власти, довели до задържането на извършителя. Същевременно, очакваме провеждане на ефективно разследване и правораздаване по случая, което да демонстрира по категоричен начин, че подобни деяния са недопустими.

Запалиха коли на българското посолство в Скопие (СНИМКИ)

Заместник-министър Полендаков изтъкна още, че прилагането на принципите на правовата държава и предприемането на ефективни действия за превенция и противодействие на престъпленията от омраза са ключови, ако една страна иска да защити европейското си бъдеще.

Всякакви опити за всяване на страх у българите в Република Северна Македония са недопустими и българската държава ще продължи да използва всички установени механизми, за да им се противопоставя.

Припомняме, че на 15 юни стана ясно, че полицията в Скопие е арестувала 44-годишен мъж, за когото има обосновани подозрения, че е извършителят, запалил двата дипломатически автомобила пред българското посолство, съобщиха от МВР в Северна Македония. Според първоначалната информация, нападателят е залял и подпалил автомобил, след което огънят е обхванал и друг паркиран наблизо автомобил. След инцидента лицето е избягало от местопроизшествието.

По-късно премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски осъди случилото се пред българското посолство в Скопие. Инцидентът се случва в чувствителен момент за отношенията между Северна Македония и България, поради което се очаква случаят да бъде разгледан със специално внимание от органите за сигурност.