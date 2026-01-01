Четири обвинения ще бъдат повдигнати на 22-годишния мъж, който вчера се опита да отнеме автомобил, в който се е намирало 5-годишно дете, след преследване през центъра на София. Това съобщи на брифинг заместник-началникът на Първо районно управление комисар Стефан Попов.

По думите му срещу задържания ще бъдат повдигнати обвинения за принуда, противозаконно отнемане на моторно превозно средство, закана за убийство и управление на автомобил след употреба на наркотични вещества.

Като на филм: Рецидивист се опита да отвлече кола с дете след гонка в центъра на София (ВИДЕО)

Комисар Попов разкри и нови подробности около случая. Малко след 17 часа вчера мъжът, който бил с шапка и маска на лицето, направил опит за кражба от обект за съхранение на атракциони в Парк „Княз-Борисова градина“. Собственикът го забелязал и го подгонил. Преследването преминало през парка, под „Цариградско шосе“ в района на Държавната печатница и продължило по малките улици до ул. „Мизия“.

Там беглецът първо се качил в спрял автомобил при жена шофьор и ѝ наредил да потегли. Тя обаче се стресирала и останала на място. Когато преследвачът се опитал да го снима, мъжът излязъл, извадил от раницата си щанга тип „кози крак“ и се насочил към друг автомобил.

Във втората кола той отново се качил на пасажерската седалка и наредил на водача да кара. Зад волана обаче бил полицейски служител, а на задната седалка се намирало 5-годишното му дете.

„Колегата предприема действия да задържи лицето, излиза от автомобила и докато минава отпред, младежът отива на мястото му, подкарва колата и за малко не удря служителя. Той изважда служебната си карта, легитимира се и дава нареждане да спре. Младежът се стресва и спира“, разказа Попов.

Сигналът вече бил подаден от свидетели и на място пристигнали полицейски екипи, които задържали извършителя. По думите на комисаря той оказал съпротива, трудно бил изваден от автомобила и при ареста се наложило използването на помощно средство – спрей.

По информация на полицията преследването е продължило около 10 минути, като през това време никой друг не е направил опит да спре бягащия мъж.

От МВР уточниха, че задържаният е добре познат на полицията. Той има множество криминални регистрации, основно за кражби, грабежи и престъпления, свързани с наркотици. При обиск у него са открити малки количества марихуана и амфетамини.

Попов посочи още, че мъжът е излежавал ефективна присъда в Софийския затвор, а срещу него има и висящо досъдебно производство за полово престъпление, извършено по време на предишен престой в ареста.