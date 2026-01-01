Под ръководството на прокуратурата текат интензивни действия по разследване на досъдебно производство за нанесена средна телесна повреда на 35-годишен мъж в централната част на Варна, съобщиха от обвинението.

Случаят е регистриран в ранните сутрешни часове на 15 юни. Между непълнолетно момче и пострадалия възникнало спречкване, което прераснало във физическа саморазправа.

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35-годишният мъж получил множество травми. Той е бил настанен за лечение в болнично заведение.

Проведени са разпити на свидетели, като продължава издирването на други очевидци за изясняване на всички детайли около случилото се.

Назначена е съдебномедицинска експертиза. Иззети са видеозаписи от намиращи се в близост до мястото на инцидента камери.

Предприети са всички необходими действия за изясняване на фактите и обстоятелствата с оглед събиране на необходимите доказателства за повдигане на обвинения.