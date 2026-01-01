72-годишен мъж пострада след побой, съобщиха от полицията в Стара Загора.

На 17 юни в 14:30 ч., в Първо РУ-Стара Загора е получено съобщение от 31-годишен мъж, че на улица в Стара Загора, четири лица с маски нанасят побой на мъж. На място незабавно е изпратен полицейски екип. Установен е потърпевшият – 72-годишен мъж, който е откаран в ЦСМП за оказване на медицинска помощ.

В резултат на проведените незабавни оперативно-изидрвателни мероприятия на полицейските служители са установени две момчета на 17 и 14 години, съпричастни към извършеното деяние.

Те са задържани за срок до 24 часа. По случая е започнато разследване под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.