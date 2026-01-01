Детските градини в Шумен няма да бъдат затваряни през лятото, съобщиха от Общината.

Общината е принципал на общинските детски градини и определя общата организация и правила на работа.

Детските градини в града няма да бъдат затваряни през летния период, с изключение на ДГ „Златната рибка“ за периода от 20 юли до 14 август, поради извършване на ремонтни дейности, свързани с отоплителната и ВиК инсталацията.

Общината препоръчва единствено за периода от 31 август до 4 септември - 5 работни дни детските градини да преустановят работа за почистване, дезинфекция на кухненските помещения и профилактика на съоръженията за отопление.

През летните месеци общинската администрация може да съгласува преминаване към летен режим на работа в детските градини при заявено по-ниско посещение на децата.

Общината не е давала указания за задължителни периоди на отсъствие на деца от детските градини.