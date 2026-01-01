Областно пътно управление (ОПУ) в Стара Загора е предприело спешни мерки за обезопасяване на път III-608 в участъка Казанлък - Бузовград - Средногорово след сигнали за лошото състояние на настилката и риск от пътнотранспортни произшествия, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация.

Действията са предприети след среща между областния управител на област Стара Загора Калоян Дамянов и директора на ОПУ - Стара Загора Ивайло Донев. Срещата е инициирана от областния управител заради зачестили сигнали от граждани за проблемни участъци от републиканската пътна мрежа в региона, посочват от администрацията.

Повод за конкретните мерки е сигнал от жители на село Средногорово, община Казанлък. По настояване на областния управител проблемът е поставен за спешно решаване пред ръководството на пътното управление.

От началото на седмицата фирмата, ангажирана с поддръжката на трасето, извършва изкърпване на компрометираните участъци и почистване на пътното платно. Запълнени са множество дупки, като работата по отсечката се очаква да приключи днес. Път III-608 е включен в програмата за ремонт и в момента се изготвя технологичен проект. Сегашните дейности имат временен характер и целят да гарантират безопасността на движението до извършването на цялостен ремонт, посочи инж. Ивайло Донев, цитиран от пресцентъра.

В момента на територията на областта се извършват дейности по почистване на откоси, канавки и банкети по първокласния път I-5 (Русе - ГКПП Маказа) в участъка между Казанлък и Стара Загора. Според него ремонтната програма на пътната агенция ще бъде изпълнена при запазване на темпото на работа от последния месец, информира още директорът на ОПУ - Стара Загора.

По информация на Агенция "Пътна инфраструктура" движението по път III-608 между Казанлък и Средногорово се осъществява поетапно в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, а срокът на ограничението е до 23 юни.