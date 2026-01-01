Със заповед кметът на Община Троян Донка Михайлова забранява къпането, плуването, както и използването на плавателни съдове и съоръжения във всички необезопасени и неохраняеми водни площи - язовири, реки, канали, малки водоеми и други водохранилища, които са публична общинска собственост. Документът е публикуван на сайта на администрацията.

Къпането ще бъде допустимо само в обекти, които отговарят на изискванията за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи и басейните за обществено ползване.

Заповедта задължава стопаните на водни площи и басейни да осигурят необходимите мерки за безопасност и поддръжка. Посетителите трябва да спазват указанията на спасителите, да не влизат във водата след употреба на алкохол или психоактивни вещества и да не оставят без придружител деца под 12-годишна възраст.

Изисквания има и към юридическите и физически лица, извършващи строително-монтажни и изкопни дейности. Те са длъжни незабавно да обезопасяват открити канали, изкопи, кладенци и други водни съоръжения с дълбочина над 120 сантиметра.

Кметовете и кметските наместници в населените места трябва да поставят предупредителни табели, забраняващи къпането, на необезопасените водоеми, а директорите на училища и детски градини да организират разяснителни кампании за безопасно поведение край водата през летния сезон.

В документа се посочва още, че нарушителите ще носят административно-наказателна отговорност съгласно действащото законодателство.

Разпоредено е Районното управление на МВР в Троян да съдейства за осигуряване на обществения ред в и около местата за къпане.

Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на заместник-кмета на Община Троян инж. Николай Райковски.

Целта е опазване живота и здравето на хората и превенция на водния травматизъм.

И кметът на Луковит забрани къпането и плуването във водоемите в общината.