Със заповед кметът на Община Троян Донка Михайлова забранява къпането, плуването, както и използването на плавателни съдове и съоръжения във всички необезопасени и неохраняеми водни площи - язовири, реки, канали, малки водоеми и други водохранилища, които са публична общинска собственост. Документът е публикуван на сайта на администрацията.
Къпането ще бъде допустимо само в обекти, които отговарят на изискванията за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи и басейните за обществено ползване.
Заповедта задължава стопаните на водни площи и басейни да осигурят необходимите мерки за безопасност и поддръжка. Посетителите трябва да спазват указанията на спасителите, да не влизат във водата след употреба на алкохол или психоактивни вещества и да не оставят без придружител деца под 12-годишна възраст.
Изисквания има и към юридическите и физически лица, извършващи строително-монтажни и изкопни дейности. Те са длъжни незабавно да обезопасяват открити канали, изкопи, кладенци и други водни съоръжения с дълбочина над 120 сантиметра.
Кметовете и кметските наместници в населените места трябва да поставят предупредителни табели, забраняващи къпането, на необезопасените водоеми, а директорите на училища и детски градини да организират разяснителни кампании за безопасно поведение край водата през летния сезон.
В документа се посочва още, че нарушителите ще носят административно-наказателна отговорност съгласно действащото законодателство.
Разпоредено е Районното управление на МВР в Троян да съдейства за осигуряване на обществения ред в и около местата за къпане.
Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на заместник-кмета на Община Троян инж. Николай Райковски.
Целта е опазване живота и здравето на хората и превенция на водния травматизъм.
И кметът на Луковит забрани къпането и плуването във водоемите в общината.