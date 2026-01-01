Поведението на кмета на Варна Благомир Коцев е безотговорно, каза общинският съветник от ГЕРБ Тодор Балабанов, който даде пресконференция по проблеми на града заедно с колегите си арх. Стоян Петков и Иван Портних.

ГЕРБ-Варна обвиниха кмета Коцев в бездействие заради сграда в Морската градина (СНИМКИ)

Две структуроопределящи болници – Многопрофилната „Св.Анна“ и специализираната АГ болница, са в тежко финансово състояние, а администрацията не изпълнява решение на Общинския съвет (ОбС) да им бъдат отпуснати средства от бюджета, изтъкна Балабанов. Той припомни, че решението на съвета бе гласувано с предварително изпълнение и парите би следвало да бъдат дадени на лечебниците още в края на месец май. Кметът нито оспори, нито върна това решение на ОбС, на сметките на АГ болницата вече е наложен запор, същото грози и „Св.Анна“, подчерта Балабанов. Той акцентира и върху изявлението на пресцентъра на Общината, че кметът настоява за смяната на ръководството на „Св.Анна“, като изтъкна, че това означава да се изпълнява решение на ОбС под условие, също както съветниците биха могли да гласуват предложения на администрацията, ако Благомир Коцев си подаде оставката.

Балабанов посочи още, че ще настоява Общината да посочи ясно кога точно ще бъдат изплатени средствата на двете лечебници.

За чистотата във Варна той и Иван Портних посочиха, че кметът е трябвало да открие процедура за избор на сметопочистваща фирма още преди една година, а не през април 2026 г. Договорът с настоящата компания изтича в началото на юли и това е известно, процедурата по избор на нов изпълнител е тежка и е нужен хоризонт поне от една година, посочи Балабанов. Той допълни, че в момента обявената от Общината процедура е спряна, тъй като е постъпила жалба срещу условията по поръчката. Прогнозата на съветниците от ГЕРБ беше, че през идните месеци градът ще има изключително сериозни проблеми с чистотата. По думите на Балабанов анекс към договора с настоящата сметопочистваща фирма може да се сключи, ако законът позволява подобно действие.

Той посочи още, че съветниците от ГЕРБ ще поискат администрацията да представи подробна информация за косенето на тревните площи във Варна и да аргументира защо плаща за тази услуга по 180 евро на декар. В други общини в региона сумата за косене е около 6 пъти по-малка, посочи Балабанов.

Архитект Стоян Петков представи пред медиите нов случай на обект, който според съветниците от ГЕРБ е незаконен. Ресторантът е до морето, близо до Евксиноград, през 2023 г. изгоря, а след това бе възстановен в по-мащабен вид, допълни съветникът. Кметът за пореден път бездейства, посочи Петков, като изтъкна, че още през юли 2024 година РДНСК е констатирала, че обектът няма издадени разрешителни книжа и е в компетенциите на Общината да предприеме нужните действия. Ние задаваме въпроси по темата от две години и половина, каза Петков. Той изтъкна, че ако има издадени документи за този обект, кметът би следвало да ги покаже, ако няма – да обясни защо не са предприети нужните мерки. Ние не се противопоставяме на бизнеса, хубаво е, че работи и си плаща данъците, каза Петков. Според него собствениците не са проявили самоинициатива да строят, но е възможно да са били заблудени, че не е нужно да имат инвестиционни проекти, само че тогава Общината би следвало да изясни как се е получило това и чия е вината.

Радостин Добрев, собственик на ресторанта, посочи, че има всички необходими разрешителни за дейността си, включително строителни книжа и нотариален акт. По думите му инспектори от РДНСК не са идвали на проверка. Имаше комисия от Общината през 2024 година, видяха всичко, каза още Добрев.