Комисията за финансов надзор (КФН) ще сформира работна група, която да предложи нормативни промени във връзка с прилагането на сезонна застраховка за мотористи (МПС от групи L1-L5). В нея ще бъдат поканени представители на мотообщността, на Асоциацията на българските застрахователи, на Гаранционния фонд, както и на всички компетентни институции, ангажирани с темата. Това стана ясно на заседание на парламентарна Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия.

По инициатива на председателя Стефан Белчев представители на КФН, АБЗ, КЗП, МВР и Омбудсмана на Република България обсъдиха с представители на мотоклубовете исканията им за прилагане на срочна застраховка, която да покрива периода за използване на мотоциклета.

Бурни дебати и предстоящ национален протест заради скъпата „Гражданска отговорност“ за мотоциклети

От страна на КФН участваха председателят на КФН Васил Големански и заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ – Пламен Данаилов.

Председателят на КФН подкрепи изцяло исканията на мотористите и заяви, че Комисията е готова да предложи законодателни промени, които ще удовлетворят както сектора, така и потребителите на застрахователни услуги.

„Сезонната застраховка „Гражданска отговорност“ ще създаде усещането за справедливост, защото чуваме и споделяме исканията на мотористите. Когато използваш едно превозно средство, логично е да заплащаш цена само за този период“, заяви Васил Големански.

Започват проверки за необосновано поскъпване на застраховката „Гражданска отговорност“

„Монетата обаче има две страни – цената да бъде справедлива и адекватна за потребителите, но от друга страна да има и защита на интереса на застрахованите лица чрез справедливи обезщетения“, допълни председателят на КФН.

Той посочи, че през последните години цената на застраховката е била притискана дъмпингово надолу от един участник – ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД, което вече е с отнет лиценз. Това ще даде възможност на пазара сега да се развива конкурентно и честно, при реални цени, достатъчни за да се покрият справедливите искания на потребителите на застрахователни услуги, каза още председателят на КФН.

Мотосезон 2026 е открит в София с призив: „Пазете мотористите на пътя“ (СНИМКИ)

Васил Големански припомни пред участниците в комисията действията на КФН, свързани със сезонната застраховка.

Един от най-важните резултати е, че застрахователите върнаха възможността за разсрочено плащане. Това се случи след няколко срещи на ръководството на КФН с представители на АБЗ, посочи Васил Големански.

Комисията извърши проверка на начина на формиране на цените на застрахователите и наложи ежедневен мониторинг. Данните от проверката сочат, че между 30 и 40 на сто от начислените годишни премии не се събират заради прекратяване на застраховките, заяви заместник-председателят Пламен Данаилов.

Мотористи на национален протест, блокираха движението в София и страната

Общият брой на застрахованите мотоциклети нараства постоянно всяка година. Пазарът се е увеличил от 98 136 през 2021 г. до 141 938 през 2025 г., което представлява близо 45% ръст за целия период. Това означава повече премии, но и повече обезщетения при инциденти, заяви председателят на КФН.

Пламен Данаилов допълни, че резултатите от проверката вече са изпратени по компетентност и на КЗК.

Важен момент е да се намери механизъм с МВР относно възможността за въвеждане на автоматичен режим на регистрация на превозните средства, при сключване на сезонна застраховка „Гражданска отговорност“. Затова КФН е изпратила становище към ведомството, което ще бъде обсъдено и в работната група, каза Васил Големански.

КФН счита за особено важно експертният диалог с представителите на мотоклубовете да продължи, така че всяко бъдещо предложение да бъде основано както на регулаторните изисквания, така и на реалните потребности на мотористите.

Вярваме, че чрез съвместни усилия можем да достигнем до решения, които едновременно да гарантират защитата на участниците в движението, финансовата стабилност на системата и по-справедливи условия за собствениците на мотоциклети.

КФН очаква започнатият диалог да бъде продължен, както и заедно да се работи за постигането на практически и устойчиви резултати.