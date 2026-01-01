Израел публикува днес нова карта на териториите, които Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) контролират в Южен Ливан, предаде Ройтерс.

По-рано през деня израелски официални лица заявиха за британската новинарска агенция, че Израел преговаря със САЩ за оставането на силите на ЦАХАЛ на ливанска теротирия.

Вашингтон и Техеран вчера подписаха временно споразумение за прекратяване на войната, като Ислямската република настоява да се спрат сраженията по всички фронтове, включително в Ливан, и да се гарантира "териториалната цялост и суверенитета на Ливан".

Израел отхвърли призивите да изтегли силите си, които нахлуха в Южен Ливан през март в отговор на ракетен обстрел от страна на подкрепяната от Иран групировка "Хизбула". В хода на израелските атаки бяха убити хиляди хора. ЦАХАЛ разрушиха и редица селища, предизвиквайки разселническа криза.

"Хизбула" тази седмица продължи да атакува израелски позиции в Южен Ливан, като имаше и съобщения за убити и ранени израелски войници при удар с дрон.

През април ЦАХАЛ публикуваха карта, очертаваща т. нар. буферна зона в Южен Ливан.

На разпространената днес нова карта се вижда, че ЦАХАЛ вече действат няколко километра по-навътре в ливанска територия. От картата става ясно, че израелската армия се е приближила и до разположения на север от река Литани град Набатие, който е една от крепостите на "Хамас".

Окупираните ливански територии са оцветени в тъмно червено и са обозначени като "зона за сигурност, в която действат войници от ЦАХАЛ".

Израелските сили действат в някои от тези райони от седмици, но досега не бяха публикували данни за разширената зона на контрол.