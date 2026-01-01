Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи необичайно остра критика към израелския премиер Бенямин Нетаняху по време на срещата на върха на Г-7, обвинявайки Израел, че води прекалено продължителна и разрушителна военна кампания в Ливан.

По време на двустранна среща с катарската делегация, водена от емира Тамим бин Хамад Ал Тани, Тръмп изрази недоволството си от действията на Израел срещу „Хизбула“.

„Израел се бори с „Хизбула“ твърде дълго и твърде много хора биват убивани“, заяви Тръмп пред журналисти. „Трябваше да могат да приключат операцията по-бързо.“

Американският президент разкритикува и мащабните въздушни удари по жилищни райони.

„Не е нужно да събаряте цял жилищен блок всеки път, когато търсите някого. В тези сгради живеят много хора и не всички са от „Хизбула“, подчерта той.

Според данни на ливанското Министерство на здравеопазването, между 2 март и 14 юни при израелски удари в страната са загинали най-малко 3783 души, а други 11 699 са били ранени. В статистиката не се прави разграничение между цивилни и бойци.

Тръмп изрази недоволство и от решението на Израел да нанесе удар по Бейрут само часове преди меморандума за разбирателство между САЩ и Иран в неделя.

„Биби трябва да бъде по-отговорен по отношение на Ливан“, заяви президентът, използвайки популярния прякор на Нетаняху. „Не съм доволен от начина, по който Израел се отнася към Ливан и към „Хизбула“.“

Той допълни, че е предложил на израелските власти Сирия да поеме по-активна роля в ограничаването на влиянието на подкрепяната от Иран групировка.

„Предложих на Израел да остави Сирия да се справи с „Хизбула“. Ако Израел не може да свърши работата, без да убие всички останали, Сирия ще я свърши“, каза Тръмп.

Президентът поддържа добри отношения със сирийския лидер Ахмед ал-Шараа, който пое властта в началото на 2025 г. Двамата са провели няколко срещи и телефонни разговори след завръщането на Тръмп в Белия дом.

Американският държавен глава описа ал-Шараа като „млад, привлекателен мъж“ и „истински боец“, въпреки че сирийският лидер в миналото е бил издирван от ФБР заради предполагаеми връзки с „Ал Кайда“.

Тръмп повтори и твърдението си, че Израел не би могъл да устои на Иран без американска подкрепа.

„Без САЩ нямаше да има Израел. Без мен нямаше да има Израел, защото никой друг президент не беше готов да направи това, което аз направих“, заяви той.

Според информация на Daily Mail, в неделя Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и ирански представители са подписали меморандум за разбирателство, който поставя началото на 60-дневен период на преговори за уточняване на условията за прекратяване на конфликта с Иран.

Високопоставен представител на американската администрация е потвърдил, че документът позволява на Израел да отговаря на атаки от територията на Ливан, без това да се счита за нарушение на споразумението. Не е уточнено дали израелската страна официално е подписала меморандума.