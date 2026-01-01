Зеленски и Макрон
Зеленски и Макрон / БГНЕС

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна на срещата на върха на Г-7 в Евиан, Франция, където шестима от седемте лидери на най-развитите индустриални държави се надяват да убедят американския президент Доналд Тръмп да засили подкрепата си за Украйна във войната срещу Русия.

Зеленски беше посрещнат от френския президент Еманюел Макрон в градините на хотел „Роял“ на брега на Женевското езеро, където форумът беше открит на 15 юни.

Двамата лидери се поздравиха сърдечно с прегръдка и заедно се отправиха към главния вход на хотела. Там те позираха пред медиите за традиционна снимка и ръкостискане, без да правят изявления пред журналистите.

След това Макрон и Зеленски проведоха двустранна среща, преди да се присъединят към останалите лидери за разговори, посветени на възможностите за възобновяване на преговорите с руския президент Владимир Путин с цел прекратяване на войната в Украйна.

Украинският държавен глава се надява по време на форума да проведе и лична среща с Доналд Тръмп, който във вторник сутринта също участва в заседанията на лидерите от Г-7.

Последната среща между Зеленски и Тръмп се състоя в края на декември в имението Мар-а-Лаго на американския президент във Флорида.

Без да потвърди официално предстояща двустранна среща със Зеленски, Тръмп заяви, че е провел „много добър разговор с президента Володимир Зеленски и президента Владимир Путин“.

„Мисля, че може би ще успеем да направим нещо“, добави американският лидер, който през последните месеци беше силно ангажиран с конфликта между Съединените щати и Иран. 

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БГНЕС, АФП
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