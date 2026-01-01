Украинският президент Володимир Зеленски пристигна на срещата на върха на Г-7 в Евиан, Франция, където шестима от седемте лидери на най-развитите индустриални държави се надяват да убедят американския президент Доналд Тръмп да засили подкрепата си за Украйна във войната срещу Русия.
Зеленски беше посрещнат от френския президент Еманюел Макрон в градините на хотел „Роял“ на брега на Женевското езеро, където форумът беше открит на 15 юни.
Двамата лидери се поздравиха сърдечно с прегръдка и заедно се отправиха към главния вход на хотела. Там те позираха пред медиите за традиционна снимка и ръкостискане, без да правят изявления пред журналистите.
Ukrainian President Volodymyr Zelensky has arrived at the summit of G7 leading powers in France's spa town of Evian, with leaders set to discuss a push for peace to end Russia's war against Ukraine https://t.co/yjrYq1RA33— RTÉ News (@rtenews) June 16, 2026
След това Макрон и Зеленски проведоха двустранна среща, преди да се присъединят към останалите лидери за разговори, посветени на възможностите за възобновяване на преговорите с руския президент Владимир Путин с цел прекратяване на войната в Украйна.
🚨 JUST IN 🇺🇦🇫🇷🇪🇺— Brics Times (@Brics_Timesx) June 16, 2026
Zelensky has arrived in Évian for the G7 Summit 🇺🇦
Macron welcomed him on arrival ahead of key security talks 🇫🇷
The focus: Ukraine war support, European security, and long-term Western strategy coordination
This meeting could shape how unified the West stays… pic.twitter.com/F3RQkhDt9v
Украинският държавен глава се надява по време на форума да проведе и лична среща с Доналд Тръмп, който във вторник сутринта също участва в заседанията на лидерите от Г-7.
Последната среща между Зеленски и Тръмп се състоя в края на декември в имението Мар-а-Лаго на американския президент във Флорида.
Без да потвърди официално предстояща двустранна среща със Зеленски, Тръмп заяви, че е провел „много добър разговор с президента Володимир Зеленски и президента Владимир Путин“.
„Мисля, че може би ще успеем да направим нещо“, добави американският лидер, който през последните месеци беше силно ангажиран с конфликта между Съединените щати и Иран.