Лидерите на страните от Г-7 настояват за повече информация относно новото споразумение между САЩ и Иран, след като подробностите по документа остават неизвестни за международната общност.

Ден след виртуалното подписване на споразумението администрацията на президента Доналд Тръмп и иранските власти продължават да дават различни обяснения за съдържанието и начина на прилагане на договореното. Текстът на меморандума все още не е публикуван.

По време на срещата на върха на Г-7 в Евиан-ле-Бен френският президент Еманюел Макрон и останалите лидери изразиха интерес да се запознаят със споразумението възможно най-скоро. Тръмп заяви, че документът вероятно ще бъде публикуван след петък.

Сред нерешените въпроси остават бъдещият режим на Ормузкия проток, иранската ядрена програма, възможното облекчаване на санкциите и финансирането на фонд за възстановяване на Иран.

Съветници на Тръмп подчертават, че Иран няма да получи финансово облекчение, преди да изпълни своите ангажименти. Въпреки това остава неясно какви конкретни стъпки ще трябва да предприеме Техеран, за да удовлетвори американските изисквания.

„Облекчаването на санкциите не е обвързано с конкретно действие. То е свързано по-скоро с цялостно по-подходящо поведение“, заяви високопоставен представител на администрацията.

Липсата на публичност около документа предизвика критики както сред европейските съюзници на Вашингтон, така и сред част от консервативните поддръжници на Тръмп, които настояват текстът да бъде публикуван незабавно.