Задържаха длъжностно лице от кооперация в Гълъбово за подкуп, съобщиха от полицията.

На 8 юни е получена информация от 47-годишен мъж, че му е поискан подкуп във връзка със закупуване на недвижим имот в село Помощник, собственост на кооперация.

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Започнато е досъдебно производство под надзора на прокуратурата.

На 17 юни, непосредствено след получаване на 7000 евро, 73-годишен мъж, длъжностно лице в кооперацията, е задържан.

Работата по случая продължава.