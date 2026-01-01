Жителите на Сливен през последните дни наблюдават необичайно голям брой нощни пеперуди, които се събират около цъфналите липови дървета в различни части на града.

По информация, постъпила от граждани, подобно явление се наблюдава и в други населени места в страната.

Във връзка с многобройните сигнали Община Сливен е отправила запитване до Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора с цел получаване на експертно становище.

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От инспекцията уверяват, че насекомите не представляват опасност за хората и няма основания за притеснение. Специалистите посочват, че струпването на пеперудите е свързано с периода на цъфтеж на липите, който ги привлича.

От Общината призовават гражданите към спокойствие и търпение. Очакванията са, че с приключването на цъфтежа през следващите седмици броят на нощните пеперуди постепенно ще намалее и явлението ще отшуми.