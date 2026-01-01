България ще наложи вето върху новия пакет санкции срещу Русия, ако в него останат мерки срещу руския патриарх Кирил. Това заяви премиерът Румен Радев пред журналисти в Брюксел преди началото на заседанието на Европейския съвет.

„Да, ще наложим вето“, каза категорично Радев в отговор на въпрос дали България ще блокира санкциите, ако руският патриарх остане в списъка.

Премиерът уточни, че на настоящото заседание на Европейския съвет санкциите срещу Русия не се обсъждат и темата ще бъде разгледана през юли на заседание на Съвета на ЕС по външни работи.

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„На този съвет няма да разглеждаме санкциите срещу Русия, те ще се решават през юли на Съвет на външните министри. България вече изрази определени резерви към тях. Вече сме заявили нашата позиция, че няма да допуснем санкции, които да вредят и да носят риск на българската икономика“, заяви той.

Радев посочи, че сред опасенията на българската страна са рисковете за функционирането на „Лукойл“, снабдяването на столичното метро с резервни части, доставките на торове за България и Европейския съюз, както и работата на ключови предприятия.

„Следваме собствения си национален интерес. Ако видим съществен риск за оперирането на „Нефтохим“, ще поискаме да бъде изключен от пакета“, каза министър-председателят.

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По повод евентуалното включване на руския патриарх в санкционния списък Радев призова да не се смесват политиката и религията.

„Нека не смесваме политиката с религията. Днес в София казах, че времето на кръстоносните походи отмина. Тази война вече излезе извън окопите. Тя се разпростира върху икономиката, енергетиката, виждаме, че засяга културата и спорта, а сега остава да обхване и религията“, заяви той.

Според Радев въпросът не е свързан толкова с личността на патриарх Кирил, колкото с отношението към Руската православна църква като институция.

„Не ме интересува патриарх Кирил. Мен ме интересува Руската православна църква, защото руското православие има принос за нашето освобождение от петвековното османско робство. Не ме интересува какво прави патриархът. Мен ме интересува цялото руско общество, което има тази църква. Тя е източноправославна, както и нашата. Ние сме едно семейство“, каза премиерът.

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Той допълни, че по подобни въпроси трябва да бъде чута и позицията на Българската православна църква. „Тук трябва да има мнение и Българската православна църква, когато говорим за такъв тип санкции. С какво точно този тип санкции ще допринесат за края на войната?“, попита Радев.

Министър-председателят съобщи още, че по-късно днес ще разговаря с украинския президент Володимир Зеленски в кулоарите на Европейския съвет. „Срещата е по искане на украинската страна и очаквам да науча какъв е поводът“, каза той.

Радев подчерта, че България ще подкрепи започването на преговорите за членство на Украйна в Европейския съюз. „България в никакъв случай няма да възпрепятства процеса на започване на преговорите. България в никакъв случай няма да възпрепятства общите европейски решения за Украйна“, заяви премиерът.

По отношение на военната помощ за Киев той посочи, че всяка държава сама преценява каква подкрепа да оказва.

„Който иска да доставя военна помощ за Украйна, нека да го прави. Взимаме решения за нашите доставки според това какво имаме в складовете и дали можем да го направим“, каза Радев.

Попитан дали други европейски лидери биха могли да го убедят да промени позицията си по санкциите, министър-председателят остави вратата отворена за разговори.

„Ако този лидер успее да ме убеди, че ще успее да минимизира риска за българската икономика, готов съм да бъда убеден“, заяви той.

По думите му България продължава да поддържа добри отношения с партньорите си в Европейския съюз. „България има много приятели със своята разумна и рационална политика“, обобщи премиерът.