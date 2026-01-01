България е дала знак, че се противопоставя на част от 21-вия пакет санкции срещу Русия, съобщава "Политико", като се позовава на двама дипломати.

Пакетът бе предложен от Европейската комисия на 9 юни. Очакванията са той да бъде приет до края на юли, предава БНР .

Според изданието EU Observer Комисията е предложила в санкционния списък да бъде включен руският патриарх Кирил. Като причина се изтъква подкрепата му за войната в Украйна.

През последните дни медии у нас намекнаха, че България ще се опита да защити руския духовен водач.

България и досега е заемала предпазлива позиция по въпроси, свързани с Руската православна църква и нейния предстоятел патриарх Кирил. Още при предишни обсъждания на европейски санкции срещу него София беше сред държавите, които изразиха резерви, аргументирайки се с необходимостта от защита на религиозната свобода и избягване на мерки срещу духовни лидери.

През последните дни темата отново предизвика обществен и политически интерес у нас след публикации в европейски медии, че България има възражения по част от предложенията в 21-вия пакет санкции срещу Русия. Това породи спекулации, че страната може да се опита да блокира евентуално включване на патриарх Кирил в санкционния списък. Засега официална позиция на българското правителство по конкретните предложения не е обявена публично.

Темата за санкциите срещу руския патриарх Кирил не е нова за Европейския съюз. Още през 2022 г. неговото име беше обсъждано като част от санкционните мерки срещу Москва заради подкрепата му за руската инвазия в Украйна. Тогава обаче предложението не получи необходимото единодушие сред държавите членки. Сега въпросът отново е на дневен ред в рамките на нов пакет европейски санкции, насочени към увеличаване на натиска върху Русия.