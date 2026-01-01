Наложиха доживотен затвор на 40-годишен мъж за жестоко убийство на майка му, съобщиха от прокуратурата.

Обвинителният акт е внесен в съда от Софийската градска прокуратура на 30 май 2025 г. Разследването по случая е проведено от СДВР под надзора на прокуратурата.

Подсъдимият е предаден на съд за това, че на 4 януари 2024 г., в жилище в София, чрез нанасяне на множество удари с твърд тъп предмет по главата и тялото на неговата 76-годишна майка.

Той ѝ е причинил тежка множествена травма и открита черепно-мозъчна травма, вследствие на което на 30 март 2024 г. тя е починала в болница

Непосредствена причина за това са развилите се въпреки лечението усложнения, вследствие получените от побоя увреждания. Деянието е извършено по особено мъчителен за убитата начин - тя е осъзнавала всичко, което се е случвало с нея по време на нанасяне на ударите и е изпитвала значителни болки и страдания от получените травми.

Извършителят е проявил особена жестокост, като ѝ е нанасял множество удари, част от които със значителна травмираща сила. Подсъдимият е бил безработен, а неговата майка е била пенсионер.

Двамата са прекарвали продължително време в дома на жертвата, като скандалите и упражняването на домашно насилие от подсъдимия спрямо майка му зачестявали, а отношенията им трайно се влошавали.

Пострадалата се е надявала, че синът ѝ ще си намери работа, конфликтите и противоречията между тях ще се изгладят, а той ще преустанови упражняването на физическо насилие спрямо нея.

Жената не е уведомявала органите на МВР и не е подавала жалби за случаите на домашно насилие спрямо нея, въпреки физическата агресия на подсъдимия.

С присъда от 29 януари Софийски градски съд призна подсъдимия за виновен и му наложи наказание доживотен затвор, което да изтърпи при първоначален "специален режим".

Първоинстационната присъда не е окончателна и може да бъде обжалвана пред Апелативен съд-София.