Още един надпис с името на Херакъл Кинагид (ловеца) излезе при разкопките в Хераклея Синтика, водени от проф. д-р Людмил Вагалински (НАИМ-БАН).

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Това съобщиха археолозите от Archaeologia Bulgarica. Този път думите са гравирани върху голяма каменна чаша, за съжаление не изцяло запазена.

Под текста обаче достатъчно ясно се вижда щит, характерен за древните македони; срещу него се разпознава и част от глава на кон.

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Чашата е открита близо до жертвеника, върху който бе разчетен надписът „Антигон - на Херакъл Кинагид“ и е синхронна с него.

Вероятно е използвана за ритуалите в храма, посветен на митичния герой.