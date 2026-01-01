70-годишен мъж - бивш главен архитект на район „Приморски“ на община Варна, е привлечен към наказателна отговорност, съобщиха от прокуратурата.

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Той е бил задържан за 72 часа и е обвинен за това, че в периода от май до юли 2023 г., е съставил официални документи - удостоверения за търпимост на строеж, в които удостоверил неверни обстоятелства, че в три поземлени имота в местността "Баба Алино" преди 31 март 2001 г. са изградени 20 броя жилищни сгради с различна площ.

Под ръководството и надзора на Районната прокуратура във Варна продължават интензивните действия по разследване на досъдебно производство за извършено документно престъпление.

По делото са извършени претърсвания и изземвания в помещения на район "Приморски“ и в частни адреси, разпити на свидетели.

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Действията по досъдебното производство започнаха през изминалата седмица, като на 25 юни бяха извършени първите претърсвания. По делото към този момент има още един привлечен към наказателна отговорност - 48-годишен мъж, който е обвинен.

Съдът му наложи мярка "подписка". Според съдебния състав обвиняемият е с установена самоличност, известен адрес, чисто съдебно минало и липса на криминални прояви, цялостното му поведение от образуването на досъдебното производство е било да съдейства на разследващите, като е предоставил данни за свое пътуване извън страната.

Съдът намира, че не е налице и реална опасност той да извърши ново престъпление, тъй като деянието за което е привлечен като обвиняем е документно и касае документи, които е изготвял в качеството си на главен архитект, какъвто в момента не е, защото е пенсионер, предава БТА.

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Не съществува и опасност мъжът да повлияе на разследването, доколкото писмените доказателства относно него, са били обект на съдебно графическа експертиза и са приложени по досъдебното производство. По тези съображения съдът отхвърли искането на прокуратурата за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ и определи за мъжа мярка „подписка“.

Обжалването на определението по мярката е в тридневен срок, като в случай на обжалване или протест делото е насрочено за разглеждане пред Окръжния съд във Варна на 8 юли от 13:00 часа.