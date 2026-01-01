„Доста интересни са неговите показания. Мисля, че ще изяснят какво се е случило.“ Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по повод показанията на Олег Невзоров – собственик на „КУБ Корпорация“, компанията, построила незаконния град край Златни пясъци.

На въпрос къде е пребивавал Невзоров, министърът отговори, че информацията е известна на разследващите органи, но не може да бъде оповестена на този етап.

По думите му от показанията става ясно как е функционирала схемата и какво съдействие е било оказвано на компанията.

Във връзка с показанията министърът заяви още:

„До някаква степен изясняват механизма, по който някои длъжностни лица са си затваряли очите. Имам предвид съдействие за различни практики, които той и „КУБ Корпорация“ е получавала", каза Демерджиев.

Той подчрта, че изясняват и някои друго интересни обстоятелства, които са свързани с налагането и отмяната на неговата административна мярка.

Демерджиев обяви, че той се е ползвал с протекции на най-високо ниво.

„Решихме, че е много по-важно да работим за събирането на максимално пълен обем доказателства, вместо да ангажираме общественото внимание и да пречим на разследването. След като нашите служители приключиха работата си с него, той беше предаден на Апелативната прокуратура във Варна, където работата по случая продължава и до днес“, заяви Демерджиев.

Докладът на Сметната палата потвърди констатациите на МВР

Във връзка с доклада на Сметната палата за средствата, предназначени за пътна безопасност, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че още преди публикуването му е било установено, че част от средствата не са използвани по предназначение.

По думите му са били предприети мерки за прекратяване на тези практики.

„Още преди да излезе този доклад бяхме установили, че средствата са използвани не по предназначение и взехме мерки това да бъде преустановено. Малко по-късно излезе и докладът, който потвърди тези данни“, каза Демерджиев.

Изкуственият интелект влиза в контрола на пътя в София

Министърът коментира и внедряването на камери с изкуствен интелект за установяване на нарушения по пътищата.

По думите му МВР работи по максимално автоматизиране на процеса, така че нарушенията, засечени от камерите, да се обработват без необходимост от значителна човешка намеса.

„Правим всичко възможно да автоматизираме процеса, така че нарушенията от камерите да постъпват по автоматизиран път. Искаме намесата на полицаите да бъде сведена до минимум, за да могат те да бъдат на улицата, а не да стоят по канцелариите“, заяви Демерджиев.