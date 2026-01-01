Жена на 38 години, привлечена като обвиняема за две посегателства срещу терминално болния си съпруг, ще бъде под домашен арест, реши Варненският апелативен съд след въззивна проверка на определение на Шуменския окръжен съд, съобщиха днес от пресслужбата на Апелативния съд в крайморския град.

От съдебната институция във Варна отбелязват, че Евелина К. е привлечена към наказателна отговорност за опит за убийство, извършено в условията на домашно насилие в Шумен спрямо човек в безпомощно състояние и за причиняване на лека телесна повреда. Защитата не оспорва, че обвиняемата е нанесла травматични увреждания на мъжа. Тя обаче категорично не е целяла умъртвяването на пострадалия – баща на детето ѝ. Искането си за определяне на домашен арест адвокатите ѝ аргументираха и с хуманитарни основания – да се грижи за малолетното дете, уточниха от Апелативния съд във Варна.

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По време на съдебното заседание, представителят на Апелативната прокуратура съобщи, че болният мъж е починал. Прокурорът настоя жената да остане под стража заради тежестта на първото деяние. За разследваното престъпление и предвиденото наказание законът предполага опасност от извършване на престъпление и/или укриване. Апелативният съд изрази солидарност с извода на първата инстанция за наличието на обосновано предположение за съпричастността на обвиняемата към извършването на двете престъпления. Не е оборена законовата презумпция за опасност от осъществяване на престъпление при деяние, наказуемо с над 10 години затвор. Поведението на Евелина К. спрямо съпруга ѝ разкрива висока обществена опасност, уточняват в съобщението си от Апелативния съд във Варна.

Въззивният съд на заседанието припомни, че задържането под стража е изключителна мярка по смисъла на Европейската конвенция за защита на правата на човека. Тя трябва да се прилага, само когато целите на закона не могат да се постигнат с друга мярка за неотклонение. В този случай това може да стане и с втората по тежест мярка, според съдебният състав.

Домашният арест е съизмерим със задържането под стража по отношение на ограниченото право на придвижване. Налице са и важни социални причини – необходимостта от специфични грижи за дете, останало в ранна възраст с един жив родител, уточниха от Апелативния съд във Варна и допълниха, че поради тези съображения съдебната институция отменя определението на първата инстанция и с окончателен съдебен акт взема мярка „домашен арест“ спрямо обвинената в две престъпления жена.

От полицията в Шумен отчетоха 18 процента ръст в регистрираните случаи на домашно насилие – 81, през 2025 г. спрямо 66 за предходната година.