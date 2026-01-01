Арести в Кърджалийско заради липсващ асфалт. Икономическа полиция проверява над 10 ремонта за злоупотреби.

Хванаха бизнесмен и училищен директор за злоупотреби за над 100 000 лв. по обществена поръчка в Кърджали

В Районното полицейско управление е отведен служител на община Ардино, за да бъде разпитан и да му бъде наложена мярка за арест. Става въпрос за обществена поръчка за ремонт на път към село Седларци, където според разследването на този етап са констатирани злоупотреби за около 300 хил. лв., със значително по-малко положен асфалт от това, което е заплатено, предава NOVA .

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Общо 16 са проверките на територията на област Кърджали за ремонти на еднолентови пътища, при които се очаква Икономическа полиция да открие и други нарушения. Общо 27 пък са различните видове обществени поръчки, които се проверяват на този етап на територията на цялата област Кърджали, във всички общини.

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Пътят, при който са открити тези злоупотреби, е с дължина над 5 км и е бил възложен на софийска фирма.

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„Проверката на пътя касае сключен договор между община Ардино и софийска фирма и става дума за участъка от Седларци до село Жълтуша, в община Ардино. Стойността на договора е около 6 млн. и 300 хил., като към момента са платени 1 млн. и 300 хил. лв.”, заяви Радослав Узунов, началник сектор „Икономическа полиция”- ОД на МВР.

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„Установили сме, че пътят, който е положен, не отговаря на техническите спецификации по проекта. Дебелината му е по-малка от заложените 6 см. Съответно щетата, която е известна в тази връзка, е около 300 хил. лв.”, каза още той.