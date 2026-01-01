Балканските държави членки на Европейския съюз регистрират най-сериозни дефицити по текущата си сметка, като България се нарежда не четвърто място, след призовата тройка Гърция, Румъния и Хърватия, предаде БГНЕС.

През първото тримесечие на 2026 г. сезонно изгладената текуща сметка на платежния баланс на Европейския съюз отчете излишък от 113,4 млрд. евро, или 2,4% от Брутния вътрешен продукт (БВП). За сравнение, през четвъртото тримесечие на 2025 г. излишъкът възлизаше на 99,2 млрд. евро (2,1% от БВП), а през първото тримесечие на 2025 г. беше 104,9 млрд. евро (2,3% от БВП), сочат предварителните оценки на Евростат.

На сезонно изгладена база през първото тримесечие на 2026 г. спрямо предходното тримесечие излишъкът по сметката за търговия със стоки намалява до 66,7 млрд. евро от 89,0 млрд. евро. За сметка на това излишъкът при търговията с услуги се увеличава до 52,1 млрд. евро от 43,9 млрд. евро.

Сметката за първичните доходи преминава от дефицит от 4,3 млрд. евро към излишък от 25,3 млрд. евро. Дефицитът по сметката за вторичните доходи нараства до 30,7 млрд. евро при 29,4 млрд. евро през предходното тримесечие.

През същия период дефицитът по капиталовата сметка също се увеличава до 3,8 млрд. евро спрямо 3,2 млрд. евро.

На несезонно изгладена база през първото тримесечие на 2026 г. ЕС отчита най-големи излишъци по текущата сметка с Обединеното кралство (72,8 млрд. евро), Швейцария (38,7 млрд. евро), Бразилия (11,1 млрд. евро), Канада (10,1 млрд. евро), Хонконг (6,9 млрд. евро), Русия (3,5 млрд. евро) и Япония (3,2 млрд. евро). Най-големи дефицити са регистрирани в отношенията с Китай (66,3 млрд. евро), Съединените щати (15,8 млрд. евро), офшорните финансови центрове (1,5 млрд. евро) и Индия (1,1 млрд. евро).

Данните за финансовата сметка показват, че през първото тримесечие на 2026 г. активите на ЕС под формата на преки инвестиции са нараснали с 27,1 млрд. евро, а пасивите по преки инвестиции са се увеличили с 30,4 млрд. евро. Така Европейският съюз е нетен получател на преки чуждестранни инвестиции с нетен приток от 3,3 млрд. евро.

През същия период портфейлните инвестиции отчитат нетен приток от 128,8 млрд. евро, докато при другите инвестиции е регистриран нетен отлив от 123,1 млрд. евро.

Що се отнася до общото салдо по текущата сметка на държавите членки, включително вътрешните потоци в рамките на ЕС, наличните несезонно изгладени данни показват, че през първото тримесечие на 2026 г. шестнадесет държави са отчели излишък, а десет са регистрирали дефицит. Данни за Франция не са налични.

Най-големи излишъци са отчетени в Германия (61,8 млрд. евро), Нидерландия (26,3 млрд. евро), Ирландия (17,4 млрд. евро), Дания (9,2 млрд. евро), Испания (8,9 млрд. евро), Швеция (8,8 млрд. евро) и Австрия (7,3 млрд. евро). Най-големи дефицити са регистрирани в Гърция (6,6 млрд. евро), Румъния (5,3 млрд. евро), Хърватия (3,4 млрд. евро) и България (2,4 млрд. евро).