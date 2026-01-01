Служители от сектор „Криминална полиция“ при управлението в областния град установиха и задържаха млад мъж извършил взломна кражба. Преди около седмица било установено, че в центъра на Пазарджик в близост до пл. Константин Величков е разбита хладилна витрина.Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

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От там е извършена кражба на 42 кена с напитки. По случая започнали работа местните криминалисти, които успели да установят самоличността на извършителя.

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Оказало се, че това е 18-годишен жител на град Димитровград. Той е задържан, а по случая се води преписка, която ще бъде докладвана на прокуратурата.