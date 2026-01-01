Хванаха крадец, ограбил и нападнал мъж на автобусна спирка в Пазарджик, съобщиха от полицията.

Престъплението било извършено на 15 декември миналата година в близост до автобусна спирка.

Според получената информация 54-годишен мъж от града бил нападнат от непознат. След като му нанесъл побой нападателят му взел сумата от 20 лева и ръчен часовник.

След проведеното разследване служители от сектор „Криминална полиция“ установили самоличността на извършителя. Оказало се, че това е 36-годишен жител на областния град.

Той е задържан в ареста на РУ-Пазарджик за срок от 24 часа. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.