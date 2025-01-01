Двама мъже са задържани за грабеж на възрастна жена в Пазарджик, съобщиха от полицията.

Инцидентът станал преди няколко дни на кръстовище в областния град, когато двама непознати нападнали 77-годишна пенсионерка. С помощта на физическа сила те отнели портмонето ѝ с 100 лева и лични документи.

След получаването на сигнала екип от криминалисти при РУ-Пазарджик започнал разследване и за няколко дни успял да установи самоличността на извършителите. Оказало се, че това са двама жители на пазарджишкото село Пищигово, на 20 и 21 години.

Двамата са задържани в ареста на РУ-Пазарджик. Работата по документиране на извършеното престъпление продължава под надзора на Районната прокуратура в града.