Софийска районна прокуратура предаде на съд двама младежи, обвинени в грабеж на 17-годишно момче, съобщиха от прокуратурата.

Според обвинителния акт, на 30 декември 2024 г. до метростанция „Хан Кубрат“ в София, две момчета на 15 и 20 години отнели 120 лева от непълнолетния, заплашвайки го с нож и лютив спрей. Единият държал спрея, а другият насочил нож към момчето и му казал: „Дай парите, че ще те наръгаме или ще те напръскаме“. След това двамата обвиняеми напуснали мястото с отнетата сума.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление. По време на разследването са проведени експертизи и са разпитани свидетели, които сочат Емил Стоянов и Олег Хаджиев като извършители на деянието.

Делото срещу обвиняемите ще продължи в Софийски районен съд.