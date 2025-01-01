Мъж е опитал да обере жена, която внасяла близо 100 000 лв. в банка. Престъплението станало около 12 часа в кв. "Дианабад" в София.

Заместник-началникът на 1 Районно управление Николай Нотов заяви на брифинг пред журналисти, че сигналът е подаден днес в 9 часа. Поради бързата намеса на граждани и полицията, извършителят е задържан, парите са намерени и ще бъдат върнати на жената. Той обясни още, че жената е длъжностно лице, работи в болница и е извършвала служебна дейност - внасяла е пари. Парите са около над 100 000 лева.

Дамата е извършвала своеобразна инкасова дейност - внасяла е служебни пари в клона на банката, уточни той. Жената е носила парите в чанта за лаптоп. В момента със задържания се извършват процесуални действия в 1РПУ. Извършителят е установен след намеса на граждани, той е задържан непосредствено след извършване на грабежа.

Заместник-началникът на 1 Районно управление каза още, че е започнато разследване по случая. Извършителят е осъждан, лежал е ефективно. Най-вероятно е проучил навиците й и се е възползвал от пропуските в охранителната дейност.

Мъжът я издебнал и я нападнал в гръб. Не успял обаче да я обере, защото очевидци се намесили, с по-късно е бил заловен от столичната полиция.

Жената не е пострадала.