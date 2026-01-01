Стотици общини, детски градини и училища в цялата страна чакат за нови училищни автобуси, като неудовлетворените заявки са достигнали 559. Това поставя под въпрос ежедневната сигурност на хиляди ученици, особено в по-малките населени места.

Проблемът, който засяга общини в цяла България, беше изведен на преден план след парламентарен въпрос относно нуждите на Община Омуртаг. Според данни, изнесени от министъра на образованието и науката проф. д-р Георги Вълчев, постъпилите заявки в министерството многократно надвишават наличните възможности за закупуване на превозни средства.

Случаят Омуртаг: риск за безопасността на 719 деца

Ситуацията в Община Омуртаг е показателна за кризата в много региони. Всеки ден 719 деца и ученици пътуват до седем различни училища на територията на общината, като част от използваните автобуси са остарели и амортизирани. Според депутата Неждет Шабан, който заедно с Джем Яменов от ДПС е отправил питането, това създава риск за безопасността на децата.

От 2005 г. досега на общината са предоставени 12 училищни автобуса, но нуждата от подмяна на остарелия автопарк остава. Искането на местната администрация е за два нови автобуса, което е едно от стотиците чакащи за одобрение в министерството.

Отговорът на министерството: средства има, но са недостатъчни

Министър Вълчев обясни, че постъпилите искания се разглеждат от специална комисия по утвърдени критерии. С решение на Министерския съвет от 9 април 2026 г. по национална програма за безопасност на движението по пътищата са предвидени 1,5 милиона евро за закупуване на училищни автобуси. Тези средства обаче са крайно недостатъчни, за да покрият натрупаните нужди в цялата страна.

Министърът увери, че при доставката на нови автобуси искането на Омуртаг ще бъде разгледано наравно с останалите. Като стъпка към решаване на проблема в дългосрочен план, той заяви, че в бюджета за 2027 г. ще бъдат заложени повече средства за тази цел.