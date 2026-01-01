Автомобили без шофьори, QR кодове за разплащане, роботи вместо домашни любимци - в Китай всичко това вече е реалност.

Как азиатската държава създава технологии от бъдещето и вече се превръща е глобален икономически лидер? Разказва журналистът Мартин Георгиев в „Темата на NOVA” тази седмица.

След строителния бум в Китай - днес местното население се бори с инфлация и липса на пазари за свръхпродукцията си. Въпреки това статистиката показва, че само за няколко години стотици милиони китайци вече са излезли от крайната бедност и имат стабилна работа и приемливи доходи.

А на външните пазари техните продукти се превръщат в заплаха за всяко чуждо производство, категорични са икономическите анализатори.

В същото време Китай привлича все повече чужди инвеститори в индустрията, но и поставя рекорди в производството на зелена енергия. Народната република влага и милиарди в проекти на няколко континента, за да възстанови и развие търговските връзки от някогашния „Път на коприната”.

Докъде се простира вече сянката на Китай? Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Алекси Костов.

Гледайте „Сянката на Китай“ в „Темата на NOVA“ на 4 юли, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.