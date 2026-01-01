Криминалисти от РУ-Пазарджик задържаха двама за притежание на наркотици. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Откриха хероин и синтетичен канабиноид при полицейски проверки в Пазарджишко

Снощи на улица в пазарджишкото село Говедаре екипи от сектор „Криминална полиция“ при РУ-Пазарджик извършили проверка в къщата на 35-годишен местен жител. Вътре полицаите открили полиетиленов плик със синтетичен канабиноид.

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Малко по-късно екипите засекли и 21-годишен мъж от съседното село Хаджиево. У него били намерени две полиетиленови топчета със същия по вид наркотик. Дрогата е иззета, а спрямо двамата са образувани бързи производства под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.