Шестима са задържани в област Пазарджик за притежание на наркотици през изминалото денонощие.

Служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР-Пазарджик извършили проверка на 37-годишен мъж от пазарджишкото село Мирянци. В него били намерени 5 пълнителя за вейп-устройства, чието съдържание реагирало положително на синтетичен канабиноид.

„Криминална полиция“ при РУ-Пещера инспектирали къща обитавана от 45-годишна жена от града. Оказало се, че жената държи в едно от помещенията 9 таблетки, които реагирали при полевия наркотест на амфетамин.

Момче на 18 години от Пещера също било хванато с бутилка течност за електронна цигара, която дала положителна проба за синтетичен канабиноид.

Криминалисти от РУ-Велинград спрели за проверка лек автомобил „Ауди“, в който пътували двама велинградчани на 22 и 25 години. В багажника на возилото полицаите открили полиетиленова чанта с 209 грама суха марихуана. Последвала проверка и в къща, намираща се в курортния град, която била обитавана от 49-годишен пазарджиклия. Вътре са намерени още 28 полиетиленови пликчета с малко над 30 града канабис.

И шестимата са задържани с полицейски заповеди в арестите на управленията за срок от 24 часа. По случаите се водят бързи производства под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.