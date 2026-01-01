Двама с наркотици са засечени и задържани през изминалото денонощие в Пазарджишко. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Екипи на група „Криминална полиция“ при РУ-Пещера извършили проверка в къща, обитавана от 52-годишна жителка на родопския град.

Девет човека са задържани за наркотици при полицейски операции в Пазарджишко

Вътре органите на реда открили 7 полиетиленови пликчета с кафяво прахообразно вещество. След направения полеви наркотест се оказало, че става дума за хероин.

Служители на участък „Изток“ в Пазарджик засекли 39-годишен жител на областния град. След проверката у него са открити 4 топчета със синтетичен канабиноид.

И по двата случая се водят бързи производства под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.